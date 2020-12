Allemagne: Une voiture percute des piétons à Trèves, cinq morts

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Cinq personnes dont un enfant en bas âge ont été tuées et 14 autres blessées mardi après avoir été percutées par une voiture dans le centre piéton de Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne, ont annoncé les autorités régionales, qui parlent d'un acte délibéré sans motivation religieuse ni politique.

Le conducteur d'un véhicule a été interpellé dans les minutes ayant suivi les événements. Le suspect est un homme de 51 ans habitant la région, proche du Luxembourg, en cours d'interrogatoire.

On ignore pour l'instant les raisons qui ont poussé l'automobiliste à venir en voiture dans une zone piétonne et à percuter des passants. Les premiers éléments de l'enquête n'ont établi aucune dimension politique ou religieuse dans son acte, a précisé la police de Trèves.

Lors d'une conférence de presse en début de soirée, le procureur général Peter Frizen a déclaré que le suspect avait bu une importante quantité d'alcool. Le maire de Trèves, Wolfram Leibe, a ajouté qu'il souffrait apparemment de troubles mentaux.

Roger Lewentz, le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie-Palatinat, où se trouve Trèves, a déclaré qu'outre le nourrisson, deux femmes âgées de 25 et 73 ans et un homme de 45 avaient été tués. La police a annoncé plus tard le décès d'une cinquième personne, une femme de 52 ans selon les médias. Plusieurs blessés sont dans un état critique.

Le trajet emprunté par le véhicule indique qu'il s'agissait d'un acte délibéré, a ajouté Roger Lewentz.

"Il y a un automobiliste qui a foncé comme un fou dans la ville", avait dit dans l'après-midi Wolfram Leibe dans l'après-midi à la chaîne de télévision locale SWR.

"Je viens juste de traverser le centre-ville à pied et c'était juste horrible. Il y avait une basket par terre et la fille à qui elle appartient est morte", avait-il ensuite déclaré au cours d'une conférence de presse, les larmes l'empêchant de parler plus longtemps.

Un témoin cité par le journal Trierischer Volksfreund a dit avoir vu un Range Rover de couleur foncée, avec un numéro d'immatriculation local, passer à grande vitesse, projetant des piétons en l'air au milieu des cris de panique.

"Les nouvelles en provenance de Trèves m'attristent", a déclaré la chancelière Angela Merkel, exprimant sa sympathie aux proches des victimes.

L'Allemagne a renforcé la sécurité des zones piétonnes après un attentat en 2016 à Berlin, où un camion avait foncé sur un marché de Noël, faisant 12 morts et des dizaines de blessés.

(Thomas Seythal, Sabine Siebold, Riham Alkoussa; version française Henri-Pierre André, Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)