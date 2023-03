Allemagne : Un policier blessé pendant une opération contre un groupe d'extrême droite

BERLIN, 22 mars (Reuters) - Un policier allemand a été légèrement blessé par balle mercredi au cours d'opérations menées par la police dans le cadre de l'enquête sur le groupe d'extrême droite Reichsbürger, rapporte la chaîne ARD. Ces perquisitions sont intervenues après le démantèlement en décembre de l'Union patriotique, un réseau armé faisant partie du Reichsbürger (Mouvement des citoyens du Reich), qui projetait de mener un coup d'Etat pour installer au pouvoir à Berlin le prince Henri XIII de Reuss. Le mouvement Reichsbürger ne reconnaît pas les frontières de l'Allemagne actuelle et rêve d'une restauration de l'Empire germanique. Le parquet fédéral n'a pas souhaité faire de commentaire sur les informations d'ARD. Selon la chaîne, les opérations menées mercredi par la police en Bavière, en Saxe et en Basse-Saxe visaient à arrêter 19 suspects, dont des militaires et des policiers, en plus des 23 déjà interpellés en décembre. L'un de ces suspects a ouvert le feu sur les policiers. Selon ARD, les suspects recherchés mercredi sont soupçonnés d'avoir formé d'autres groupuscules armés hostiles à l'Etat. (Rédigé par Madeline Chambers, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)