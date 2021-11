Allemagne : Un membre de l'EI condamné pour génocide contre les Yazidis

FRANCFORT, 30 novembre (Reuters) - La justice allemande a condamné mardi à une peine de réclusion à perpétuité un ancien membre du groupe Etat islamique reconnu coupable de génocide et crimes contre l'humanité contre la minorité yazidie en Syrie et en Irak.

Taha al Djoumailly, un ressortissant irakien de 29 ans, a été condamné par la Haute Cour régionale de Francfort pour son implication dans le massacre de plus de 3.000 Yazidis et la réduction en esclavage par l'organisation djihadiste de 7.000 femmes et filles en 2014 et 2015.

Des enquêteurs mandatés par les Nations unies ont conclu en mai dernier qu'il existait des preuves claires et convaincantes d'un génocide perpétré par les djihadistes de l'EI contre les Yazidis, une minorité religieuse kurdophone présente dans l'est de la Syrie et le nord-ouest de l'Irak. Aucun verdict relatif à ce génocide n'avait encore été rendu par un tribunal.

Taha al Djoumailly a été condamné pour le meurtre d'une fillette de cinq ans qu'il avait réduite en esclavage et enchaînée à une fenêtre par une température caniculaire, la laissant mourir de soif.

Ce ressortissant irakien a été arrêté en Grèce en 2019 et extradé vers l'Allemagne où des proches de victimes yazidies ont déposé plainte contre lui.

Son épouse allemande, Jennifer W., a été condamnée à dix ans de prison le mois dernier pour son implication dans la mise en esclavage de la fillette et de sa mère. (Rédigé par Joseph Nasr; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)