Allemagne : TSMC approuve une usine de puces à 3,5 MdsE

TAIPEI, 8 août (Reuters) - Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé la construction en Allemagne d'une première usine de puces en Europe, pour un investissement de 3,5 milliards d'euros. TSMC, premier fabricant mondial de semi-conducteurs, était en discussions avec le gouvernement régional de Saxe depuis 2021 au sujet de l'implantation d'un site de production à Dresde. L'Union européenne (UE) a validé en avril un plan de 43 milliards d'euros pour stimuler son industrie des semi-conducteurs et tenter de rattraper son retard face aux États-Unis et à l'Asie. TSMC, comme Intel et Wolfspeed, entend profiter de ces subventions étatiques pour implanter des usines en Europe. L'UE s'est fixé pour objectif de doubler sa part du marché mondial à 20% en 2030. TSMC investit également 40 milliards de dollars (36,5 milliards d'euros) dans la création d'une nouvelle usine aux Etats-Unis, dans l'Arizona, et exploite une usine au Japon dans le cadre d'une co-entreprise avec Sony. (Reportage Ben Blanchard et Thomas Escritt; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)