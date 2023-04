Allemagne: Trois aéroports à l'arrêt en raison d'un mouvement social

BERLIN (Reuters) - Les aéroports de Düsseldorf, de Hambourg et de Cologne-Bonn en Allemagne étaient quasiment déserts jeudi au premier jour d'un nouveau cycle de grèves dans le secteur des transports à l'appel du syndicat Verdi sur fond de crise du pouvoir d'achat. Quelque 100.000 voyageurs seront affectés par le mouvement de grève du personnel de sécurité des trois aéroports jeudi et vendredi, a indiqué l’association aéroportuaire ADV, avec l'annulation d'environ 700 vols. "La situation dans les terminaux aujourd'hui est identique à celle qui a existé cette année lors des précédentes grèves de Verdi: les terminaux de départs sont vides, la situation est calme", a fait savoir dans un communiqué le service presse de l'aéroport de Hambourg. Le syndicat Verdi a déclaré qu'il négociait avec la Fédération allemande des entreprises de sécurité aérienne (BDLS) pour obtenir des augmentations de salaires pour les vacations de nuit, du week-end et des jours fériés, sans aucune avancée en vue. Vendredi, le mouvement social devrait s'étendre, le syndicat Verdi ayant appelé les agents de sécurité de l'aéroport de Stuttgart à rejoindre la grève, ce qui a amené l'aéroport à annuler des vols. Le syndicat EVG a aussi appelé à une grève nationale dans les transports vendredi et la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn verra la circulation des trains perturbée. L'Allemagne, première économie de la zone euro, a connu ces derniers mois plusieurs grèves liées à la hausse du coût de la vie en raison de l'inflation. (Rédigé par Friederike Heine et Miranda Murray, version française Matthieu Protard)