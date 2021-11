Allemagne: SPD, FDP et Verts scellent un accord de coalition

par Andreas Rinke et Sarah Marsh

BERLIN (Reuters) - Le chef de file du Parti social-démocrate (SPD) allemand, Olaf Scholz, a déclaré mercredi qu'un accord avait été trouvé avec les Verts et les libéraux démocrates du FDP pour former un nouveau gouvernement de coalition qui tournera la page de l'ère de la chancelière Angela Merkel.

Selon l'accord de coalition, épais de 177 pages et conclu après deux mois de tractations, les trois partis comptent renforcer les investissements publics dans les technologies vertes et le numérique, tout en revenant à des limites strictes en matière de dette à compter de 2023.

Cet accord installera au pouvoir la première coalition fédérale allemande entre les sociaux-démocrates du SPD, les libéraux démocrates du FDP et les Verts, et mettra fin au règne du parti conservateur et d'Angela Merkel après 16 années passées au pouvoir.

Cette coalition va aussi ouvrir une nouvelle ère pour les relations de l'Allemagne avec l'Europe et le reste du monde.

Lors d'une conférence de presse à Berlin, Olaf Scholz, qui doit devenir le prochain chancelier, a souligné que les partenariats avec la France et les Etats-Unis étaient les piliers de la diplomatie allemande.

"Nous voulons oser faire plus de progrès", a déclaré Olaf Scholz lors de la conférence de presse en présence des leaders du FDP et des Verts. "Nous allons investir massivement en Allemagne pour qu'elle reste à l'avant-garde."

Le prochain gouvernement souhaite aussi que l'Allemagne ait au moins 15 millions de véhicules électriques en circulation d'ici 2030 dans le cadre de sa feuille de route vers la neutralité climatique.

Angel Merkel laisse au prochain gouvernement de nombreux dossiers et chantiers à gérer. La chancelière a aidé l'Allemagne et l'Europe à traverser de multiples crises et a incarné la démocratie libérale face à la montée de l'autoritarisme à travers le monde.

Ses détracteurs estiment toutefois qu'elle a géré les problèmes plutôt que de les résoudre et qu'elle laisse à son successeur des décisions difficiles à prendre sur de nombreux fronts.

La coalition - surnommée "feu tricolore" en référence aux couleurs respectives des trois partis - dispose d'une majorité au Bundestag et espère que le gouvernement sera investi début décembre une fois que les trois partis auront ratifié l'accord.

Elle va devoir affronter plusieurs défis immédiats comme la flambée de nouvelles contaminations au COVID-19, les conséquences du Brexit et la crise migratoire avec la Biélorussie.

