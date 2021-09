Allemagne : Scholz dit vouloir former une coalition avec les Verts et le FDP

BERLIN (Reuters) - Olaf Scholz a déclaré lundi avoir obtenu un mandat pour diriger le prochain gouvernement en Allemagne au lendemain de la courte victoire de son Parti social démocrate (SPD) aux élections fédérales, précisant qu'il chercherait à former une coalition avec les Verts et les libéraux démocrates (FDP).

Applaudi au siège de son parti à Berlin, Olaf Scholz a jugé que les électeurs avaient exprimé aux conservateurs de la chancelière sortante Angela Merkel leur souhait de les voir retourner dans l'opposition après 16 années au pouvoir.

"Les électeurs se sont exprimés très clairement. Ils ont dit que nous devrions former le prochain gouvernement", a-t-il dit.

"Ils ont renforcé trois partis - les sociaux-démocrates, les Verts et le FDP - et en conséquence c'est le mandat clair que les citoyens de ce pays ont donné: ces trois là devraient former le prochain gouvernement."

(Reportage Emma Thomasson et Madeline Chambers, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)