Allemagne : Rheinmetall veut pouvoir exporter des armes lourdes en Ukraine

BERLIN, 25 avril (Reuters) - L'industriel allemand de l'armement Rheinmetall a demandé à Berlin l'autorisation d'exporter 100 véhicules de combat d'infanterie Marder d'occasion vers l'Ukraine, a-t-on appris lundi de source proche du secteur de la défense, une démarche qui pourrait conduire à la première livraison d'armes lourdes allemandes à Kyiv.

Le groupe a sollicité une licence à l'export portant sur les véhicules dans leur état actuel mais prévoit de les restaurer dans les mois à venir avant de les expédier en Ukraine, a précisé la source, confirmant des informations du quotidien Welt am Sonntag.

Cette initiative pourrait obliger le chancelier Olaf Scholz à clarifier sa position en matière de livraisons d'armes lourdes aux forces ukrainiennes car la demande de Rheinmetall doit être soumise au Conseil de sécurité national, présidé par le chef du gouvernement.

Rheinmetall s'est refusé à tout commentaire tandis qu'un porte-parole du gouvernement allemand a fait savoir qu'une décision serait "bientôt" prise à ce sujet.

Olaf Scholz est de plus en plus critiqué, en Allemagne et à l'étranger, pour sa réticence à livrer à l'Ukraine des armes lourdes, comme des chars ou des canons, alors que plusieurs autres pays membres de l'Otan, dont la France et les Etats-Unis, ont déjà entamé ce type de livraisons ou promis de le faire.

L'Ukraine insiste de plus en plus auprès des pays occidentaux pour qu'ils lui fournissent des armes lourdes depuis que l'armée russe a réorienté sa stratégie afin de privilégier la prise de la région du Donbass, dans l'est ukrainien, considérée comme plus propice au combat de chars que les zones plus proches de Kyiv.

