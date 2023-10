Allemagne : Reprise des opérations à l'aéroport de Hambourg après une menace d'attaque

BERLIN (Reuters) - L'aéroport allemand de Hambourg a repris ses opérations lundi après une interruption causée par une menace contre un avion en provenance de Téhéran, a indiqué à Reuters un porte-parole de la police fédérale. La police a procédé plus tôt dans la journée à la fouille d'un avion transportant 198 passagers en provenance de la capitale iranienne, sur la base d'une menace d'attentat envoyée par courrier électronique. La police a interrogé les passagers, ce qui est la procédure normale lorsqu'une menace est considérée comme sérieuse, a déclaré le porte-parole à Reuters. Aucun décollage ou atterrissage n'était possible durant cette opération car les pompiers de l'aéroport participaient aux recherches, a-t-il expliqué. Cet incident intervient au premier jour d'une réunion informelle entre les gouvernements français et allemand à Hambourg, où sont attendus notamment le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. (Reportage Rachel More et Miranda Murray; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer et Zhifan Liu)