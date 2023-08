Allemagne : Recul inattendu du chômage en juillet

1er août (Reuters) - Le chômage en Allemagne a reculé de manière inattendue en juillet, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral pour l'emploi, témoignant de la résistance du marché du travail malgré des conditions économiques difficiles. Le nombre de personnes sans emploi a diminué de 4.000 en données corrigées des variations saisonnières pour atteindre 2,604 millions. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 20.000. Bien que l'Office ait constaté un ralentissement de la demande de main-d'oeuvre au cours de l'année écoulée, celle-ci se maintient à un niveau élevé. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est tombé à 5,6% en juillet contre 5,7% le mois précédent. (Reportage de Friederike Heine, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)