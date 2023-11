Allemagne : recul du PIB confirmé au T3

24 novembre (Reuters) - L'économie allemande s'est contractée au troisième trimestre, a confirmé vendredi l'Office fédéral de la statistique dans une estimation détaillée. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a perdu 0,1% sur la période par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à la première estimation et aux attentes. En glissement annuel, le PIB s'est contracté de 0,4%, contre -0,3% en première estimation et -0,3% attendus par le consensus. (Rédigé par Corentin Chappron)