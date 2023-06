Allemagne/PMI : Les services ralentissent, le secteur manufacturier s'effondre

BERLIN, 23 juin (Reuters) - L'activité des entreprises du secteur privé allemand a considérablement ralenti ce mois-ci avec une décélération de la croissance dans le secteur des services et une accentuation de la contraction dans l'industrie manufacturière, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes S&P Global/HCOB auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite "flash" a décéléré à 50,8, à un plus bas de quatre mois, après 53,9 le mois dernier. Le consensus Reuters était de 53,5. Le PMI des services est passé de 57,2 en mai à 54,1 en juin, alors que la moyenne des estimations était de 56,2. Celui du secteur manufacturier a accentué sa contraction à 41,0, à un creux de 37 mois, après 43,2 mai. La barre des 50 sépare croissance et baisse de l'activité. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)