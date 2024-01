Allemagne/PMI : Le secteur manufacturier se contracte encore, du mieux à venir...

BERLIN, 2 janvier (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Allemagne s'est contractée en décembre mais à un rythme moindre que le mois précédent et les anticipations sur l'activité à venir sont devenues positives pour la première fois depuis avril, selon l'enquête S&P menée auprès des directeurs d'achat. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur ressort à 43,3 pour le mois dernier, après 42,6 en novembre et une première estimation "flash" à 43,1. C'est le cinquième mois consécutif que cet indicateur remonte mais il reste sous le seuil de 50 séparant une contraction d'une croissance de l'activité. (Rédigé par Rachel Moore, Blandine Hénault pour la version française)