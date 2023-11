Allemagne/PMI : Le secteur des services retombe en contraction en octobre

BERLIN, 6 novembre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Allemagne est retombée en octobre en zone de contraction sur fond de faiblesse persistante de la demande, montrent lundi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/HCOB. L'indice PMI du secteur des services est passé de 50,3 en septembre à 48,2 en octobre, contre une première estimation à 48,0. Il est ainsi en dessous du seuil des 50 qui sépare contraction et croissance de l'activité. La performance du secteur des services continue d'être minée par le manque de nouveaux contrats, indique l'enquête de S&P/HCOB. "Ce ralentissement dans les nouveaux contrats se poursuit depuis juillet, il semble donc que nous allons vivre quelques mois difficiles", a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. Les retombées sur le marché du travail sont toutefois restées limitées, l'emploi n'ayant diminué que très légèrement. L'indice PMI composite, qui englobe les services et le secteur manufacturier, est lui tombé à 45,9 en octobre contre 46,4 en septembre. "Des taux d'intérêt plus élevés, une nouvelle guerre au Moyen-Orient et des prix du pétrole plus élevés ne sont pas exactement la combinaison d'un avenir brillant", a souligné Cyrus de la Rubia. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)