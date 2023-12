Allemagne/PMI : Le secteur des services retombe en contraction en novembre

BERLIN, 5 décembre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Allemagne a diminué en novembre, bien qu'à un rythme plus lent que le mois précédent, selon une enquête publiée mardi. L'indice PMI S&P Global/HCOB du secteur des services est passé de 48,2 en octobre à 49,6 en novembre, se situant légèrement en dessous du niveau de 50 qui indique une croissance de l'activité. "Les prestataires de services sont toujours aux prises avec un déclin de la demande. L'enquête de novembre montre une baisse significative des nouvelles commandes, tant au niveau national qu'international. Pourtant, il n'y a pas de repli de l'activité", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. L'enquête a montré la première augmentation de l'emploi dans le secteur des services depuis trois mois, bien que cette augmentation soit marginale. Signe des difficultés à venir, les prévisions des prestataires de services se sont légèrement assombries par rapport au mois précédent, car les coûts élevés de l'énergie, l'incertitude et la faiblesse de l'économie en général ont continué à peser sur le secteur. L'indice PMI composite, qui englobe les services et le secteur manufacturier, est resté en territoire de contraction, bien qu'il ait augmenté en novembre, passant à 47,8 après 45,9 en octobre. (Rédigé par Rachel More, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)