Allemagne/PMI: Le secteur des services perd de son élan en juin

BERLIN (Reuters) - L'activité des entreprises du secteur privé allemand a considérablement ralenti en juin avec une décélération de la croissance dans le secteur des services, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/HCOB auprès des directeurs d'achat. L'indice HCOB PMI des services est tombé le mois dernier à 54,1, comme indiqué en première estimation, après un sommet de 13 mois à 57,2 en mai. La barre des 50 délimite expansion et contraction de l'activité. Le ralentissement de la croissance n'est pas une surprise, car la France, l'Italie et l'Espagne avaient déjà commencé à assister à une perte de vitesse un mois plus tôt, a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. "Il était également inévitable que la baisse de la demande dans le secteur manufacturier, qui a commencé au milieu de l'année dernière, se reflète sur le secteur des services à un moment donné", a-t-il déclaré. L'indice HCOB PMI composite, qui réunit les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 50,6, à un creux de cinq mois, après 53,9 en mai. L'estimation "flash" publiée le mois dernier l'avait donné à 50,8. "L'Allemagne échappera probablement à une poursuite de la récession qui s'est installée au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. Cependant, le risque que l'économie retombe en récession au second semestre a augmenté", a prévenu de Cyrus de la Rubia. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)