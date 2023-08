Allemagne/PMI : Le secteur des services perd de son dynamisme

BERLIN, 3 août (Reuters) - La croissance du secteur des services en Allemagne a ralenti en juillet pour le deuxième mois consécutif, en raison d'une baisse de la demande, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global. L'indice PMI sectoriel a reculé à 52,3 en juillet après 54,1 en juin, dépassant légèrement la première estimation qui l'avait donné à 52,0. L'activité dans le secteur bénéficie toujours de la bonne dynamique du premier semestre, a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. "Cependant, la croissance s'essouffle clairement en raison des tendances à la récession dans le secteur manufacturier", a-t-il ajouté. L'indice PMI composte, qui englobe les services et l'industrie manufacturière, est passé en contraction, en reculant de 50,6 à 48,5. "Le risque de voir l'ensemble de l'économie tomber en récession au second semestre a clairement augmenté", a souligné Cyrus de la Rubia. (Maria Martinez, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)