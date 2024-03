Allemagne/PMI : Le secteur des services allemand est resté sous pression en février

BERLIN, 5 mars (Reuters) - La contraction de l'activité dans le secteur des services en Allemagne s'est poursuivie en février dans un contexte de faiblesse de la demande, montre l'enquête définitive S&P Global/HCOB auprès des directeurs d'achat publiée mardi. L'indice final s'est établi à 48,3 en février, contre 47,7 en janvier, alors qu'une première estimation le donnait à 48,2.

Le seuil de 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Même si l'activité (des services) reste en zone de contraction, le taux de déclin s'est atténué, contrastant fortement avec la crise qui s'aggrave dans le secteur manufacturier", commente Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank. Les pressions inflationnistes se sont intensifiées, avec des taux d'augmentation des coûts des intrants et des prix des produits qui ont atteint respectivement leurs plus hauts niveaux depuis dix et six mois, selon l'enquête de S&P. A lire aussi... "Au regard de la fragilité globale de l'économie, la hausse persistante de l'inflation dans le secteur des services fait sourciller", souligne l'économiste de HCOB. Côté positif, les perspectives des entreprises pour l'année à venir se sont améliorées, remontant à leur plus haut niveau depuis avril dernier, ce qui a favorisé une accélération notable du taux des créations d'emplois. L'indice PMI composite définitif, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est en revanche tombé en février à son plus bas niveau en quatre mois, à 46,3, contre 47,0 en janvier et une estimation "flash" à 46,1. Cette baisse est liée à une forte réduction de la production manufacturière, précise l'enquête. (Rédigé par Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)