Allemagne/PMI : Le ralentissement de l'activité s'accentue...

BERLIN (Reuters) - Le ralentissement de l'activité en l'Allemagne s'est accentué ce mois-ci, selon une enquête préliminaire publiée vendredi, ce qui fait craindre une récession pour la plus grande économie d'Europe en fin d'année. L'indice PMI composite préliminaire compilé par S&P Global a chuté pour le sixième mois consécutif, passant de 47,8 en novembre à 46,7 en décembre, contre 48,2 attendu par les économistes. Un indice inférieur à 50 indique une contraction de l'activité. "La dernière enquête PMI pour l'Allemagne confirme notre prévision que la croissance au quatrième trimestre sera négative, comme au troisième", remarque Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. L'économie allemande s'est contractée au troisième trimestre, et une récession technique est définie comme deux trimestres consécutifs de contraction. L'activité dans le secteur des services a chuté pour le troisième mois consécutif, passant de 49,6 à 48,4 en décembre, contre un consensus à 49,8. "Le secteur des services demeure dominé par les risques de stagflation", souligne Cyrus de la Rubia. La production s'est contractée, tandis que les prix des intrants ont augmenté. Le PMI manufacturier préliminaire est passé de 42,6 à 43,1 en novembre, légèrement en dessous des prévisions des analystes qui attendaient 43,2. L'indice des nouvelles commandes continue de reculer rapidement. Les pressions inflationnistes se sont accrues à la fin du quatrième trimestre, les entreprises ayant fait état de la plus forte hausse des prix à la production depuis sept mois et d'une augmentation des coûts. (Rédigé par Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)