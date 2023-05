Allemagne/PMI : La reprise de l'activité dans les services se poursuit

BERLIN, 4 mai (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur allemand des services s'est accélérée en avril, à son rythme le plus rapide depuis un an, grâce à l'augmentation de la demande, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global. L'indice PMI des services est revenu à 56,0 après 53,7 en mars. Le taux global d'inflation des prix des intrants et le taux auquel les prestataires de services ont augmenté leurs propres prix ont tous deux diminué, mais sont restés élevés par rapport aux normes historiques en raison de la forte demande, selon l'enquête. "Combien de temps le secteur des services allemand pourra-t-il se dissocier de la faible performance des industriels ?", a questionné Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. L'indice PMI composite est lui passé à 54,2 après 52,6 en mars. Cette hausse est principalement liée aux services, bien qu'il y ait également eu une légère augmentation de la production manufacturière. (Reportage Maria Martinez; version française Kate Entringer, édité par Laetitia Volga)