Allemagne/PMI : La baisse du secteur manufacturier s'est aggravé en février

BERLIN (Reuters) - La contraction de l'activité du secteur privé en Allemagne s'est aggravée en février alors que la production et les nouvelles commandes ont diminué à un rythme plus rapide, selon l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée vendredi. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur est tombé à 42,5 pour le mois dernier contre une première estimation "flash" à 42,3. En janvier, il était ressorti à 45,5. "La nature généralisée du ralentissement laisse peu d'espoir d'un redressement dans un avenir proche", souligne Cyrus de la Rubia, économiste à Hamburg Commercial Bank, qui note également un net ralentissement des nouvelles commandes, de la production et de l'emploi. Le secteur manufacturier représente environ un cinquième du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne, première économie d'Europe. A lire aussi... Cyrus de la Rubia a souligné que la détérioration de la situation de l'Allemagne était singulière en zone euro, en comparaison notamment de la France ou de l'Italie, dont l'économie est nettement moins affectée, tandis qu'elle est même en croissance Espagne. "Cependant, il est préférable d'avoir des partenaires commerciaux dont l'industrie fait preuve d'une certaine robustesse plutôt que d'être entraînés plus loin dans l'abîme", a-t-il déclaré. Les délais de livraison se sont améliorés en février, les perturbations en mer Rouge liées aux tensions géopolitiques ayant globalement peu d'effet sur les entreprises allemandes, a également noté Cyrus la Rubia. Les nouvelles commandes, en baisse depuis 23 mois consécutifs, ont été le principal frein à la performance globale du secteur manufacturier, les entreprises interrogées citant une hésitation de leurs clients, une tendance au déstockage et des conditions financières restrictives. (Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)