Allemagne/PMI : La baisse de l'activité s'est atténuée en janvier

Allemagne/PMI : La baisse de l'activité s'est atténuée en janvier













(Coquille titre) BERLIN, 1er février (Reuters) - La baisse de l'activité dans le secteur manufacturier allemand, qui représente environ un cinquième de l'économie du pays, s'est atténuée en janvier, montrent les résultats définitifs publiés jeudi de l'enquête S&P menée auprès des directeurs d'achat. L'indice HCOB PMI définitif pour le secteur s'est établi à 45,5 pour le mois dernier contre une première estimation "flash" à 45,4. En décembre, il était ressorti à 43,3. C'est le sixième mois consécutif que cet indicateur remonte mais il reste sous le seuil de 50 séparant une contraction d'une croissance de l'activité. "Une telle trajectoire suggère que la croissance pourrait faire son retour dans les prochains mois", souligne Cyrus de la Rubia, économiste à Hamburg Commercial Bank. La production, les nouvelles commandes et l'activité d'achat ont tous reculé aux rythmes les plus lents depuis plusieurs mois, précise l'enquête. L'amélioration des délais de livraison des fournisseurs observée depuis fin 2022 s'est quant à elle estompée en janvier, les entreprises ayant signalé des retards dans leurs expéditions en provenance d'Asie en raison des incidents survenus en mer Rouge. Les signes d'une retombée sur les prix sont toutefois limités, les coûts des intrants étant toujours en baisse, même le rythme se réduit légèrement, note l'enquête. Les entreprises allemandes semblent plutôt bien surmonter les problèmes de la mer Rouge", a souligné Cyrus de la Rubia. "La résilience des entreprises allemandes peut être attribuée à une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment grâce à une diversification stratégique des fournisseurs", a-t-il expliqué. La faiblesse de la demande continue néanmoins à peser sur le secteur manufacturier: "La demande est toujours au point mort, les nouvelles commandes étant en baisse depuis 22 mois consécutifs", a noté Cyrus de la Rubia. "Ce rythme de baisse prolongée n'a pas été observé depuis le lancement des données PMI en 1996." Les producteurs de biens ont fait état d'une nouvelle salve de suppressions d'emplois, reflet de faibles perspectives pour l'année en cours. (Rédigé par Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)