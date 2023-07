Allemagne/PMI : L'activité se contracte pour la première fois depuis janvier

BERLIN, 24 juillet (Reuters) - L'activité des entreprises dans le secteur privé allemand s'est contractée en juillet, renforçant la probabilité d'une récession au second semestre, montrent lundi les résultats préliminaires des enquêtes S&P Global/HCOB auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite "flash" est tombé à 48,3, sous la barre des 50 séparant croissance et baisse de l'activité pour la première fois depuis janvier. En juin, il était ressorti à 50,6. Le consensus des analystes interrogés par Reuters pour juillet était de 50,3. "C'est un mauvais démarrage pour le troisième trimestre", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Notre (prévision) de PIB pour le troisième trimestre (...) indique (désormais) une croissance négative", a-t-il ajouté. L'indice PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, représente plus des deux tiers de l'économie allemande. L'indice du seul secteur manufacturier est tombé à 38,8 en juillet, contre 40,6 en juin et un consensus à 41,0. Le ralentissement de la croissance du secteur des services observé en juin s'est prolongé ce mois-ci, ressortant à 52,0 contre 54,1 le mois précédent et un consensus à 53,1. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)