Allemagne/PMI : L'activité se contracte encore en janvier

Allemagne/PMI : L'activité se contracte encore en janvier













BERLIN, 24 janvier (Reuters) - Le ralentissement économique de l'Allemagne s'est aggravé en janvier, avec une contraction de l'activité manufacturière et de celle des services, selon l'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) allemand HCOB, compilé par S&P Global et publié mercredi. L'indice a chuté pour le septième mois consécutif à 47,1 en janvier, contre 47,4 en décembre, en dessous des 47,8 prévus par le consensus. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Le début d'année a été morose pour l'Allemagne", souligne Cyrus de la Rubia, économiste à Hamburg Commercial Bank. L'activité dans le secteur des services est tombée à 47,6 en janvier, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 49,3 en décembre et un consensus à 49,5. "L'activité dans le secteur des services a non seulement diminué pour le quatrième mois consécutif, mais elle a également accéléré son déclin", relève Cyrus de la Rubia. Le PMI manufacturier est passé de 43,3 en décembre à 45,4 ce mois-ci, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 43,7, mais toujours en zone de contraction. L'enquête met en évidence la faiblesse généralisée de la demande, mais les impacts sur le marché du travail demeurent pour le moment limités. Les attaques en mer Rouge ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier, comme le montre la forte baisse du sous-indice des délais de livraison, relève par ailleurs Cyrus de la Rubia. (Rédigé par Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)