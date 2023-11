Allemagne/PMI : L'activité manufacturière s'est encore contractée en octobre

Allemagne/PMI : L'activité manufacturière s'est encore contractée en octobre













BERLIN, 2 novembre (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Allemagne a continué à se contracter en octobre en raison de la faiblesse de la demande, selon une enquête auprès des directeurs d'achat publiée jeudi. L'indice PMI HCOB définitif pour le secteur manufacturier a progressé à 40,8 le mois dernier après 39,6 en septembre. Il s'améliore pour le troisième mois consécutif mais reste fermement ancré en territoire de contraction, représenté par un indice sous le seuil de 50. "Il semble clair que l'industrie manufacturière est toujours en baisse pour l'année en cours", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Toutefois, des signes indiquent un rebond potentiel au cours du premier semestre de l'année prochaine". (Rédigé par Maria Martinez, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)