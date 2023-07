Allemagne/PMI: L'activité manufacturière recule sous la faiblesse de la demande

BERLIN (Reuters) - La contraction du secteur manufacturier allemand s'est accélérée en juin, à son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, avec une baisse de la production et des nouvelles commandes, montrent lundi les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI du secteur a reculé à 40,6, cinquième baisse mensuelle consécutive, contre une première estimation qui l'avait donné à 41,0 en juin après 43,2 en mai. Cet indice est depuis juillet 2022 sous la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité. Le secteur manufacturier a fait état de réductions plus importantes des niveaux de production à la fin du deuxième trimestre, dans un contexte d'affaiblissement croissant de la demande, précise l'enquête. "Les conditions dans le secteur manufacturier se sont aggravées, mais ce n'est pas une catastrophe", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank AG, qui note que les producteurs de biens n'ont pas encore eu recours à des suppressions d'emplois. Les attentes concernant les perspectives de production pour l'année à venir ont cependant atteint leur plus bas niveau depuis novembre dernier, les entreprises interrogées ayant cité de nombreux éléments défavorables pour la croissance. "Dans l'ensemble, les données PMI pour le secteur manufacturier montrent qu'une récession dans ce secteur, qui était encore en expansion au premier trimestre selon les statistiques du PIB, est devenue beaucoup plus probable", a ajouté Cyrus de la Rubia. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)