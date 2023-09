Allemagne/PMI : L'activité manufacturière a poursuivi son recul en août

BERLIN, 1er septembre (Reuters) - Le ralentissement du secteur manufacturier allemand s'est poursuivi en août, à un rythme toutefois moins marqué qu'en juillet, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global publiée vendredi. L'indice final des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier, qui représente environ un cinquième de l'économie allemande, est tombé à 39,1 en août contre 38,8 en juillet, en ligne avec la première estimation et le quatorzième mois consécutif où l'indice s'est affiché sous la barre des 50. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. Le léger rebond est du à l'amélioration des délais d'approvisionnement pour le dixième mois consécutif, selon l'enquête, favorisée par la baisse de la demande d'intrants qui a permis de libérer des capacités et d'améliorer la disponibilité des matériaux. Toutefois, le chiffre d'août reste le deuxième plus bas depuis mai 2020. Le sous-indice de la production, qui a atteint son niveau le plus bas depuis mai 2020, reflète l'incertitude des clients, un cycle de déstockage en cours et un manque général d'appétit pour les investissements qui ont conduit à une baisse rapide des nouvelles commandes. D'après Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank, le ralentissement du rythme de déstockage et la stabilisation de la baisse des nouvelles commandes indiquent que le secteur commence à atteindre le creux de la vague, même si un rebond prendrait du temps. "L'heure la plus sombre est celle qui précède l'aube. C'est peut-être la situation dans laquelle se trouve le secteur manufacturier allemand", a-t-il déclaré. "Nous sommes convaincus que le cycle de déstockage prendra fin au cours du quatrième trimestre, ce qui devrait donner de bonnes perspectives pour 2024." (Reportage Miranda Murray, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)