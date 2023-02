Allemagne/PMI : L'activité du secteur privé renoue avec la croissance, une première en 8 mois

BERLIN, 21 février (Reuters) - L'activité économique de l'Allemagne a progressé en février pour la première fois en huit mois à la faveur d'une atténuation des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement et d'une amélioration de la demande sous-jacente, selon les résultats "flash" de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI composite flash de S&P Global a progressé à 51,1 en février contre 49,9 en janvier, bien au-delà de la prévision des analystes à 50,4. C'est la première fois depuis le mois de juin que cet indice dépasse le seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. Le secteur des services a enregistré une légère croissance pour le deuxième mois d'affilée, à 51,3 contre 50,7 en janvier et une prévision à 51,0. En revanche, l'activité dans le secteur manufacturier s'est dégradée à 46,5 contre 47,3 en janvier et une prévision à 48,0. C'est le huitième mois consécutif que l'indice du secteur manufacturier est en zone de contraction. Le sous-indice de la production manufacturière progresse toutefois à 50,6 en février, repassant en territoire de croissance pour la première fois depuis mai. "Si la reprise de l'activité dans les services est en partie liée à la demande, la hausse de la production manufacturière est presque exclusivement due à une réduction importante des goulets d'étranglement, ce qui a simplement permis aux manufacturiers de rattraper leur retard sur les commandes", a nuancé Phil Smith chez S&P Global Market Intelligence. (Reportage Miranda Murray, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)