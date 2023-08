Allemagne/PMI: L'activité du secteur privé au plus bas depuis mai 2020

BERLIN (Reuters) - L'activité des entreprises dans le secteur privé allemand s'est contractée en août au rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, montrent mercredi les résultats préliminaires des enquêtes HCOB auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite "flash" est tombé à 44,7 après 48,5 en juillet, au plus bas depuis mai 2020 et bien en deçà du consensus à 48,3. La barre des 50 sépare croissance et baisse de l'activité. "Tout espoir de voir le secteur des services sauver l'économie allemande s'est évanoui", observe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Au lieu de cela, le secteur des services est sur le point de rejoindre la récession de l'industrie manufacturière, qui semble avoir commencé au deuxième trimestre." L'activité dans le secteur des services s'est contractée pour la première fois en huit mois. Son indice PMI "flash" est ressorti à 47,3 contre 52,3 en juillet, à un creux de neuf mois. L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier a progressé à 39,1 en août contre 38,8 en juillet. (Reportage Maria Martinez, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)