Allemagne/PMI : L'activité des services s'est redressée légèrement en septembre

Allemagne/PMI : L'activité des services s'est redressée légèrement en septembre













BERLIN, 4 octobre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Allemagne s'est légèrement redressée en septembre après une baisse le mois précédent, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/HCOB. L'indice PMI du secteur des services est passé de 47,3 en août à 50,3 en septembre, contre une première estimation à 49,8. Il repasse ainsi au-dessus du seuil des 50 qui sépare contraction et croissance de l'activité. La demande est toutefois restée faible, comme le montre l'accélération du repli dans les nouvelles commandes, les entreprises recourant aux arriérés pour soutenir l'activité, selon l'enquête. "Le ralentissement récemment amorcé dans le secteur des services allemand semble persister pour quelque temps", a noté Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. Les inquiétudes concernant la demande et les perspectives économiques en général ont contribué à modérer les attentes des entreprises de services concernant l'activité pour l'année à venir, indique également l'enquête. L'indice PMI composite, qui englobe les services et le secteur manufacturier, est passé de 44,6 en août à 46,4 en septembre, donnant à penser que le rythme de contraction de l'activité s'atténue dans son ensemble. L'indice PMI composite restant enlisé en territoire de contraction, Cyrus de la Rubia a néanmoins déclaré s'attendre à un ralentissement économique. "Nous considérons qu'en Allemagne, les signaux d'alarme de la récession ont commencé à retentir au troisième trimestre", a-t-il dit, ajoutant qu'une nouvelle baisse du PIB est attendue au quatrième trimestre, ce qui définit une récession technique. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)