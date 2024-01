Allemagne/PMI : L'activité dans les services s'est contractée de nouveau en décembre

BERLIN, 4 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé des services en Allemagne s'est davantage contractée en décembre, selon une enquête auprès des directeurs d'achats publiée jeudi. L'indice PMI HCOB pour le secteur a reculé à 49,3 en décembre après 49,6 le mois précédent, sous le seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. Le marché du travail s'est affaibli, les entreprises de services ayant réduit leurs effectifs face à la baisse de la demande et la forte hausse des salaires, montre l'enquête. Les prix moyens facturés par les entreprises de services ont par ailleurs augmenté plus fortement en décembre. "Dans le secteur des services, l'inflation reste obstinément élevée, défiant le ralentissement économique", observe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. L'indice PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a reculé à 47,4 contre 47,8 en novembre, sous le seuil de 50 pour le sixième mois d'affilée. (Rédigé par Maria Martinez, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)