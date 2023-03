Allemagne/PMI : L'activité dans les services continue de progresser

BERLIN, 3 mars (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur allemand des services s'est légèrement accentuée en février, pour le deuxième mois consécutif, montre vendredi l'enquête de S&P Global. L'indice PMI des services est revenu à 50,9 en février après 50,7 en janvier et 51,3 en première estimation. "Après s'être nettement contracté au dernier trimestre de 2022, le secteur des services a connu un début encourageant en 2023", a déclaré Phil Smith, directeur associé chez S&P Global. Il reste à voir si cela suffira à éviter une deuxième baisse consécutive du PIB trimestriel et donc une récession technique, a-t-il ajouté. Les professionnels ont vu la demande s'accélérer légèrement en février et ont été plus optimistes sur les perspectives, selon l'enquête, grâce notamment à l'apaisement des inquiétudes sur les prix de l'énergie. L'indice PMI composite a augmenté à 50,7 après 49,9. (Maria Martinez; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)