Allemagne/PMI : L'activité dans l'industrie au plus bas depuis mai 2020 !

Allemagne/PMI : L'activité dans l'industrie au plus bas depuis mai 2020 !













Crédit photo © Reuters

BERLIN - La contraction du secteur manufacturier allemand s'est accélérée en mars, à son rythme le plus rapide depuis près de trois ans, indiquent lundi les résultats définitifs des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice a reculé à 44,7 en mars, un plus bas depuis mai 2020, contre 46,3 en février. Le consensus Reuters le donnait à 44,4, comme en première estimation. La baisse est principalement liée au sous-indice des délais de livraison, qui est inversée dans le calcul du PMI et qui a donc une influence négative lorsqu'il augmente. "L'amélioration de la performance des fournisseurs est de loin la plus importante jamais observée dans l'histoire de la statistique et représente la fin des perturbations sans précédent provoquées par la pandémie", souligne S&P Global dans un communiqué. "La baisse des coûts a été un autre point positif, avec des pressions moindres sur les prix (...) bien que ce soit en grande partie un symptôme du fléchissement de la demande", a ajouté Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence. D'après l'enquête, les attentes des industriels allemands sur la production future, bien que positives, sont modérées par rapport aux normes historiques en mars. L'incertitude géopolitique, l'inflation élevée et le resserrement des conditions financières suscitent des inquiétudes quant à la demande. (Maria Martinez, Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)