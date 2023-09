Allemagne/PMI : L'activité baisse encore, une contraction du PIB attendue au troisième trimestre

BERLIN (Reuters) - L'activité des entreprises dans le secteur privé allemand est restée en contraction en septembre pour le troisième mois consécutif en raison d'une baisse marquée de la demande de biens et de services, ce qui laisse présager une "profonde" contraction économique sur le trimestre en cours, montrent vendredi les résultats préliminaires des enquêtes HCOB auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite "flash", qui regroupe le secteur manufacturier et celui des services, s'est établi à 46,2 en septembre après 44,6 en août et un consensus à 44,8. La barre des 50 sépare croissance et baisse de l'activité. "L'indice PMI composite HCOB confirme notre position selon laquelle l'Allemagne est de nouveau entrée en contraction sur le trimestre en cours", commente Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank. Il a ajouté s'attendre à une contraction "assez profonde" de 1,0% du PIB ce trimestre. L'activité dans le secteur des services, lui, s'est contractée pour le deuxième mois d'affilée, à un rythme certes moindre. Son indice PMI "flash" est ressorti à 49,8 contre 47,3 en août et un consensus à 47,2. L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier a légèrement progressé à 39,8 en septembre contre 39,1 en août et un consensus à 39,5. Il reste cependant lui aussi en territoire négatif. "Ce n'est un secret pour personne que le secteur manufacturier allemand est en difficulté ces derniers temps", a souligné Cyrus de la Rubia. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)