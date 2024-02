Allemagne/PMI : Détérioration inattendue de l'activité du secteur privé en février

Allemagne/PMI : Détérioration inattendue de l'activité du secteur privé en février













BERLIN, 22 février (Reuters) - La contraction de l'activité du secteur privé en Allemagne s'est aggravée de façon inattendue en février, une légère amélioration dans les services n'ayant pas suffi à compenser une nette détérioration dans le secteur manufacturier, selon l'enquête HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a reculé à 46,1 ce mois-ci contre 47,0 en janvier et un consensus qui visait une amélioration à 47,5. Février marque le huitième mois consécutif d'affilée où l'indice PMI s'affiche sous le seuil de 50 qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis octobre. Dans les services, l'indice PMI a progressé à 48,2 en février contre 47,7 le mois précédent et un consensus à 48,0. A lire aussi... Mais dans le secteur manufacturier, le PMI est tombé à 42,3 contre 45,5 en janvier et alors que le consensus visait un rebond à 46,1. (Rédigé par Miranda Murray, Blandine Hénault pour la version française)