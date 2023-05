Allemagne/PMI : Accélération de la contraction dans l'industrie

2 mai (Reuters) - La contraction du secteur manufacturier allemand s'est accélérée en avril, à son rythme le plus élevé depuis près de trois ans, bien que les entreprises aient légèrement augmenté leur production en raison de l'atténuation des problèmes de chaîne d'approvisionnement. L'indice du secteur a reculé à 44,5, contre 44,7 en mars, qui marquait un plus bas depuis mai 2020, indiquent mardi les résultats définitifs des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats. La première estimation l'avait donné à 44,0. Un indice mesurant la production a augmenté de 0,2 point par rapport à mars pour atteindre 50,7, mais les nouvelles commandes ont reculé, bien qu'à un rythme plus lent. "La faiblesse de la demande (...) ne signifie pas du tout qu'un effondrement de la production est imminent", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef chez Hamburg Commercial Bank. "La faiblesse de la demande, associée à un carnet de commandes bien rempli, a des effets positifs pour les entreprises à court terme. Comme le montrent les sous-indices sur les prix, les entreprises semblent être en mesure d'augmenter leurs marges bénéficiaires." (Rachel More, Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)