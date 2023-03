Allemagne : Plusieurs morts après une fusillade dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg

Crédit photo © Reuters

par Fabian Bimmer HAMBOURG (Reuters) - Un assaillant a ouvert le feu jeudi dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, tuant plusieurs personnes, ont annoncé les autorités, ajoutant que l'enquête tentait désormais d'établir le motif de l'attaque. La police a refusé de préciser combien de personnes avaient été tuées, déclarant toutefois que l'assaillant semblait figurer au nombre des victimes. Selon le journal Bild, sept personnes auraient été tuées et huit autres auraient été blessées dans la fusillade, qui s'est déroulée dans la Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah située dans un quartier du nord de Hambourg. "Pour l'instant, nous supposons qu'il n'y a qu'un seul assaillant", a déclaré la police dans un message publié sur Twitter. "Les activités de la police dans les environs ont été graduellement interrompues. L'enquête pour établir les motifs du crime se poursuivent." L'agence de presse allemande DPA avait indiqué plus tôt que les habitants du quartier d'Alsterdorf, dans le nord d'Hambourg, avaient reçu des alertes les appelant à rester chez eux sur leurs téléphones portables et que les rues avaient été fermées. Des images diffusées à la télévision montraient des dizaines de voitures de police ainsi que des camions de pompiers bloquant les rues alors que des personnes étaient évacuées par les services de secours vers des autobus. "Nous avons entendu des coups de feu", a déclaré un témoin aux journalistes. "Il y a eu douze coups de feu successifs. Ensuite, nous avons vu des personnes être transportées dans des sacs noirs", a-t-il ajouté. La police a déclaré avoir reçu un appel peu après 21h00 (20h00 GMT) et que des policiers avaient découvert plusieurs personnes grièvement blessées et des morts en arrivant sur les lieux. "Ils ont ensuite entendu un coup de feu en provenance de l'étage où ils ont découvert une autre personne", a indiqué un porte-parole de la police. Le maire d'Hambourg, Peter Tschentscher, a fait part de sa consternation. "J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour poursuivre les auteurs de l'attaque et établir leurs motifs", a écrit sur Twitter Peter Tschentscher. (Reportage Madeline Chambers, Sabine Wollrab, Emma-Victoria Farr; version française Camille Raynaud)