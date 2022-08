Allemagne : Plus forte baisse des ventes au détail sur un an depuis 1994

BERLIN (Reuters) - Les ventes au détail allemandes ont connu en juin leur plus forte baisse sur un an en près de trois décennies, pénalisées par l'inflation, la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus, selon des données publiées lundi.

Les ventes au détail en juin ont diminué de 8,8% en termes réels par rapport au même mois de l'année dernière, la plus forte baisse depuis le début de la série chronologique en 1994, a déclaré l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 8,0%.

Les ventes au détail ont également diminué de manière inattendue par rapport au mois précédent, avec une baisse de 1,6% en termes réels, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 0,2%.

Les ventes de produits alimentaires en particulier ont connu une baisse de 1,6% en termes réels par rapport au mois précédent, liée à la hausse des prix dans les magasins et à une augmentation des ventes dans les restaurants, selon l'Office fédéral de la statistique.

(Reportage Miranda Murray; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)