Allemagne : "Perturbations massives" attendues vendredi dans les aéroports

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le mouvement de grève prévu dans sept aéroports allemands vendredi entraînera des "perturbations massives", a averti mercredi Fraport, l'opérateur du plus grand aéroport du pays, à Francfort. Le syndicat Verdi a appelé mercredi les employés des aéroports de Francfort, Munich, Stuttgart, Hambourg, Dortmund, Hanovre et Brême à faire grève pendant 24 heures, affirmant que les négociations collectives sur les revendications salariales n'avaient guère progressé. "Le vendredi 17 février 2023, il y aura des perturbations massives du trafic aérien", a déclaré Fraport, invitant les voyageurs à éviter l'aéroport ce jour-là. D'après Verdi, la grève devrait affecter en particulier les vols intérieurs. Le syndicat a dit avoir déposé un préavis de grève pour permettre aux passagers de trouver des options alternatives. Le débrayage coïncide également avec le début de la 59e conférence de Munich sur la sécurité, qui réunit des centaines de personnes venant du monde entier dans la capitale bavaroise. La grève aura un effet sur le calendrier de la conférence, a déclaré son porte-parole. Un porte-parole de Verdi a indiqué que les participants devraient pouvoir atterrir à Munich grâce aux services d'urgence. Les compagnies aériennes européennes sont confrontées à des conflits sociaux depuis l'année dernière, la reprise rapide du tourisme ayant entraîné des pénuries de personnel et l'inflation galopante ayant incité les employés à réclamer des salaires plus élevés. (Reportage Katharina Loesche, Andreas Rinke et Klaus Lauer ; rédigé par Miranda Murray et Rachel More ; version française Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)