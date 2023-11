Allemagne : Perquisitions dans des propriétés liées au Hamas et à Samidoun

23 novembre (Reuters) - Les autorités allemandes ont perquisitionné 15 propriétés jeudi, dans le cadre de l'interdiction récente des activités du Hamas et du groupe pro-palestinien Samidoun, a déclaré le ministère allemand de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministère a indiqué que les perquisitions, qui ont commencé à 6 heures du matin et se sont déroulées dans quatre Länder allemands, ont pour but de faire respecter l'interdiction des deux groupes et d'éliminer les structures illégales du Hamas, désigné comme organisation terroriste dans le pays. "Nous poursuivons notre action cohérente contre les islamistes radicaux", a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, dans le communiqué. "En interdisant le Hamas et Samidoun en Allemagne, nous avons clairement indiqué que nous ne tolérerons aucune glorification ni aucun soutien à la terreur barbare du Hamas contre Israël", a ajouté Nancy Faeser. Selon le ministère, on compte environ 450 membres du Hamas en Allemagne, dont les activités vont du soutien et de la propagande au financement et à la collecte de dons. (Reportage Maria Sheahan, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)