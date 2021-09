Allemagne : Perquisition au ministère des Finances dans une enquête pour blanchiment

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le parquet allemand a annoncé jeudi avoir saisi des documents au ministère des Finances et celui de la Justice dans le cadre d'une enquête sur une possible entrave à la justice par une agence gouvernementale chargée du contrôle en matière de blanchiment d'argent.

Le parquet enquête sur la Financial Intelligence Unit (FIU), la cellule de renseignement financier, depuis 2020 car il soupçonne l'agence de n'avoir pas transmis à la police et à la justice les rapports établis par les banques sur un possible blanchiment d'argent.

L'enquête a été ouverte après le signalement par une banque à la FIU de versements suspects, notamment en Afrique, portant sur des millions d'euros de transactions entre 2018 et 2020. Ces transactions pourraient être liées au trafic d'armes et de drogue et au financement du terrorisme.

La FIU a pris note du rapport mais ne l'a pas transmis aux services concernés.

Le parquet souligne également que depuis 2017, date à laquelle la FIU s'occupe du contrôle en matière de blanchiment d'argent, les signalements d'activités suspectes ont considérablement baissé.

Les procureurs notent également l'existence de nombreuses communications entre la FIU et les ministères qui ont été perquisitionnés jeudi. Ils disent chercher à établir le rôle des fonctionnaires de ces ministères dans les décisions prises par la FIU.

La FIU fait partie de l'Administration fédérale des douanes, qui est contrôlée par le ministère des Finances et dont le patron, Olaf Scholz, est le candidat du Parti social-démocrate (SPD) aux élections législatives du 26 septembre.

La FIU et la Bafin, l'autorité financière allemande, toutes deux placées sous la tutelle du ministère des Finances, ont été vivement critiquées lors de l'effondrement l'an dernier de Wirecard, l'ancien fleuron des paiements électroniques.

(Reportage Emma Thomasson; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)