Allemagne : Olaf Scholz tourne la page de l'ère Merkel

BERLIN, 8 décembre (Reuters) - Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu mercredi au poste de chancelier par le Bundestag et succède à Angela Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant seize ans.

L'ancien ministre des Finances et vice-chancelier d'Angela Merkel, âgé de 63 ans, dirigera une coalition inédite composée du Parti social-démocrate (SPD), des Verts et des libéraux du FDP. Il a obtenu 395 voix à la chambre basse du Parlement et prêtera serment à la mi-journée. La passation de pouvoirs avec Angela Merkel est prévue en début d'après-midi à la chancellerie.

Le SPD s'est imposé d'une courte tête devant le bloc conservateur CDU-CSU mené par Armin Laschet aux élections législatives du 26 septembre dernier, avec 25,7% des voix contre 24,1%.

Les Verts ont obtenu 14,8% des suffrages et le Parti libéral-démocrate 11,5%.

Angela Merkel avait annoncé qu'elle passerait la main à l'issue les élections fédérales, après quatre mandats consécutifs de chancelière depuis 2005.

Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux ont scellé fin novembre un accord de coalition - surnommée "feu tricolore" en référence aux couleurs respectives des trois partis - avec l'ambition de moderniser la première économie européenne grâce à une hausse des investissements publics dans les technologies vertes et le numérique.

Mais l'un des premiers défis du gouvernement Scholz sera de faire face à la crise sanitaire, alors qu'une nouvelle vague de contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 met à mal le système hospitalier depuis plusieurs semaines.

L'Allemagne a enregistré mercredi le plus grand nombre de décès quotidiens dus au COVID-19 depuis février dernier, avec 527 morts, portant le total des décès à 104.047 depuis le début de la pandémie en 2020.