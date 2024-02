Allemagne : Nouvelle perquisition chez DWS, accusé d'écoblanchiment

FRANCFORT (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs DWS, filiale de Deutsche Bank, a déclaré jeudi avoir fait l'objet d'une nouvelle perquisition dans le cadre d'une enquête judiciaire sur des pratiques présumées d'écoblanchiment. Il s'agit de la seconde perquisition en deux semaines dans les locaux de DWS. Le groupe est visé par plusieurs enquêtes en Allemagne depuis qu'un lanceur d'alerte l'a accusé d'avoir trompé ses investisseurs en publiant des déclarations erronées sur ses investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). "Nous continuerons à coopérer pleinement avec les autorités afin que cette enquête soit close le plus rapidement possible", a déclaré DWS. Un porte-parole du parquet de Francfort a confirmé la perquisition à la suite d'un mandat délivré en début de semaine par un tribunal local. Le porte-parole du procureur a déclaré que trois procureurs et 30 policiers étaient mobilisés et que DWS coopérait. (Reportage Tom Sims, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)