Allemagne : Nouvelle grève du personnel au sol de Lufthansa, 100.000 passagers affectés

Allemagne : Nouvelle grève du personnel au sol de Lufthansa, 100.000 passagers affectés













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le personnel au sol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa a débrayé dans les principaux aéroports du pays mardi, affectant plus de 100.000 passagers. Le mouvement de grève devrait durer jusqu'à 07h10 mercredi, a déclaré le transporteur allemand. Il s'agit de la deuxième grève ce mois-ci du personnel au sol, souhaitant augmenter la pression sur l'entreprise à l'approche de négociations salariales, qui doivent se poursuivre mercredi. Les aéroports de Francfort, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Cologne et Stuttgart sont affectés. Lufthansa a déclaré ne pouvoir assurer que 10 à 20% des vols programmés. A lire aussi... Des premiers vols ont été annulés lundi soir. L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a été touchée par plusieurs grèves nationales affectant le transport aérien, les chemins de fer et les transports publics. Confrontés à une forte inflation, les travailleurs réclament des augmentations de salaire. La semaine dernière, Lufthansa a présenté une nouvelle offre salariale pour quelque 25.000 employés au sol. Le syndicat Verdi a estimé que cette offre était "manifestement antisociale". Verdi réclame une augmentation de salaire de 12,5%, soit au moins 500 euros de plus par mois sur une période de 12 mois, ainsi que le versement d'une prime unique de 3.000 euros pour compenser l'inflation. (Reportage Ilona Wissenbach, rédigé par Nette Nöstlinger ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)