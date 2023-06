Allemagne : Nouvelle dégradation du climat des affaires !

BERLIN, 26 juin (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé plus que prévu en juin, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo, indiquant que la première économie européenne est en butte à des difficultés pour sortir de la récession. L'indice du climat des affaires a reculé de 91,5 à 88,5 alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse à 90,7. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a baissé à 93,7 après 94,8 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations recule également, à 83,6 en juin après 88,3. "Le sentiment de l'économie allemande s'est sensiblement assombri", a déclaré Clemens Fuest, président de l'Ifo. Tableau (Maria Martinez, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)