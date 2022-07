Allemagne: Nouvelle chute du moral des investisseurs, selon ZEW

BERLIN (Reuters) - Le sentiment des investisseurs en Allemagne s'est nettement dégradé depuis le début du mois de juillet, plombé par les incertitudes sur l'approvisionnement énergétique du pays, les confinements sanitaires en Chine et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), montre mardi l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice mesurant le sentiment des investisseurs a reculé à -53,8 après -28,0 en juin alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un repli à -38,3.

"Les prévisions pour les secteurs de l'économie gros consommateurs d'énergie et ceux tournés vers l'exportation ont subi une baisse particulièrement forte", a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach.

Les investisseurs interrogés sont nettement plus négatifs sur la situation économique actuelle que le mois dernier et ils ont encore revu à la baisse leurs prévisions, déjà défavorables, pour les six prochains mois, a-t-il ajouté.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle est revenu à -45,8 après -27,6 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait à -34,5.

(Reportage Miranda Murray, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)