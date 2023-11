Allemagne : Nouvelle baisse des prix à la production

Allemagne : Nouvelle baisse des prix à la production













BERLIN, 20 novembre (Reuters) - Les prix à la production en Allemagne ont enregistré en octobre une baisse en rythme annuel conforme aux attentes, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. Ces prix ont reculé le mois dernier de 11,0% sur un an et de 0,1% sur un mois, en ligne avec les prévisions des analystes interrogés par Reuters. En septembre, les prix à la production dans la première économie d'Europe avaient enregistré leur plus forte baisse en rythme annuel (-14,2%) depuis le début de la compilation des données en la matière en 1949, suscitant l'espoir d'une nouvelle atténuation des pressions inflationnistes. (Reportage Tristan Veyet; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)