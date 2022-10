Allemagne: Nouveau programme d'accueil pour les réfugiés afghans

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne lance un nouveau programme d'accueil de réfugiés afghans, menacés dans leur pays plus d'un an après le retour au pouvoir des taliban, ont déclaré lundi les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Berlin, qui ne reconnaît pas le nouveau régime afghan, s'est engagé à accueillir environ 38.000 Afghans et quelque 26.000 personnes sont déjà arrivées sur le sol allemand.

Le nouveau programme permettra d'accueillir 1.000 Afghans par mois ainsi que les membres de leur famille. Il vise les personnes impliquées dans la défense des droits des femmes, le domaine de la justice, de la politique, des médias, de l'éducation, de la culture, du sport ou des sciences.

Le programme est également ouvert à ceux qui ont subi des violences ou des persécutions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur religion.

"Sur la base de critères d'admission définis, nous pouvons offrir une protection à des personnes particulièrement menacées et vulnérables venant d'Afghanistan", a déclaré Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur.

Ce programme sera en vigueur jusqu'en octobre 2025.

