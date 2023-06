Allemagne: Les ventes au détail en hausse de 0,4% en mai

(Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont augmenté plus que prévu en mai par rapport au mois précédent, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre. En glissement annuel en termes réels, elles ont baissé de 3,6%. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes resteraient inchangées au cours du mois. (Reportage Andrey Sychev ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)