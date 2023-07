Allemagne : Les ventes au détail en baisse de 0,8% en juin

Allemagne : Les ventes au détail en baisse de 0,8% en juin













31 juillet (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont baissé plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, selon des données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. Les ventes au détail ont baissé de 0,8% sur un mois, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse des ventes de 0,2% sur le mois. En glissement annuel, les ventes au détail ont baissé de 1,6% en juin. Les analystes tablaient sur un recul de 2,7%. (Reportage Andrey Sychev ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)